مكاسب اليونان من اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر

وقعت مصر واليونان في 6 أغسطس الجاري اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، حيث يأتي على خلفية التفاهم بين البلدين والتنسيق المستمر في عدة ملفات منذ تأسيس منتدى غاز شرق البحر المتوسط.

وترصد «الوطن» مدى استفادة اليونان من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، من الجانب الاقتصادي والسياسي:

تقطع الاتفاقية الطريق على الأطماع التركية في شرق البحر المتوسط، خصوصًا بعد أن أعلن الرئيس التركي في 8 يناير الماضي أنه لا مجال لتمرير أي مشروع في شرق البحر المتوسط يستبعد تركيا، حيث تسعى أنقرة أن تصبح مركزًا إقليميًا لنقل وتداول الطاقة وتحارب أي دولة تسعى لنفس الهدف في الوقت الذي تشجع فيه الدول الأوروبية مساعي تنويع مصادر وخطوط نقل الغاز الطبيعي.

وتحافظ الاتفاقية على حق اليونان في تدشين خطوط لنقل وتداول الغاز الطبيعي مع حلفائها الاستراتجيين، بالإضافة إلى تقليل فرص الابتزازات التركية لليونان في خلافهما في بحر إيجة.

وتقلل الاتفاقية فرص ممارسة الضغوط التركية على اليونان والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بملف الهجرة، فضلًا عن زيادة فرص اليونان في التنقيب عن الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، مما قد يساعدها على تقليل وارداتها من الغاز الطبيعي وزيادة فرص اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة.

وتؤكد الاتفاقية أهمية التعاون بين اليونان ومصر كحليف استراتيجي لليونان في منطقة شرق المتوسط، بالإضافة إلى توسيعه فرص التعاون الاقتصادي بين اليونان وباقي دول منتدى غاز شرق المتوسط، فضلًا عن تحقيق مصالح الاتحاد الأوروبي فيما يخص تنويع مصادر الغاز الطبيعي.

أما من الجانب السياسي، فتؤكد الاتفاقية على ركن أساسي متعارف عليه منذ عقود في منطقة البحر المتوسط، وهي أن كل من مصر واليونان حليفين استراتيجيين وشركاء سياسيين طويلي المدى، وهو ما يمكن أن نلمسه من خلال عدد من الملامح التي توضح قوة هذا الحلف الاستراتيجي.