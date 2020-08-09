المرصد السوري: تركيا تجند المرتزقة عبر سماسرة مقابل 100 دولار

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره العاصمة البريطانية لندن، عن أن الفصائل الموالية لتركيا في سوريا، مستمرة في تجنيد مئات الشباب بهدف إرسالهم إلى جبهات القتال في ليبيا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم.

وقال المرصد السوري، إن تجنيد المرتزقة من جانب النظام التركي يجري عبر سماسرة، يحصل الواحد منهم على مبلغ مالي يتراوح بين 100 و300 دولار، مقابل إقناع المقاتل الواحد.

وأضاف المرصد، أن عمليات تجنيد المرتزقة المستمرة على قدم وساق، تجري بشكل خاص داخل مخيمات اللاجئين ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، استغلالا لحاجة سكانها المادية.

وأوضح "المرصد السوري"، أن "السماسرة يقنعون الرجال والشباب من المخيمات، بالإضافة إلى المقاتلين، بالذهاب إلى ليبيا، للقتال تحت العباءة التركية مقابل الحصول على مبالغ مادية ضخمة".

وأرسلت أنقرة، ولا تزال ترسل، آلاف المسلحين المرتزقة للقتال إلى جانب الميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج، المدعومة من أنقرة، في حربها ضد قوات الجيش الوطني الليبي الهادفة إلى تحرير العاصمة من قبضة المتطرفين.

وكان المرصد السوري، أشار قبل يومين إلى وصول دفعات جديدة من مسلحي الفصائل السورية الموالية لأنقرة إلى الأراضي الليبية، وآخرها يتألف من نحو 300 مقاتل من فصيل السلطان مراد وفرقتي الحمزة والسلطان سليمان شاه.

ووفقا لإحصاءات المرصد، فإن أعداد المجندين الذين سافروا إلى الأراضي الليبية، ارتفعت إلى نحو 17300 مرتزق سوري، من بينهم 350 طفلا دون سن 18 عاما، وعاد منهم نحو 6 آلاف إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم والحصول على مستحقاتهم المالية.

وفي المقابل، تستمر تركيا في جلب المزيد من المرتزقة الجدد إلى معسكرات الفصائل العسكرية التابعة، بهدف تدريبهم قبل إرسالهم إلى ليبيا.

وكان المرصد السوري، وثق مزيدا من القتلى في صفوف مرتزقة النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، من جراء المعارك في ليبيا، لتبلغ حصيلتهم نحو 481 من بينهم 34 طفلا دون سن 18 عاما.