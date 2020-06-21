برعاية بنك مصر.. "ناسا" تختار بيت التصميم لتصنيع أجهزة تنفس صناعي

أعلنت وكالة ناسا مؤخراً عن الشركات المصنعة المختارة لتنفيذ مشروع أجهزة التنفس الصناعى «VITAL»، ومن بينها بيت التصميم التابع لمبادرة رواد الأعمال بجامعة النيل الذى تتم رعايته من جانب بنك مصر فى إطار مساهمته الفاعلة فى المبادرة القومية «رواد النيل» التى يرعاها البنك المركزى المصرى، وتنفذها جامعة النيل الأهلية.

ويعد «بيت التصميم - جامعة النيل» الجهة المصنعة الوحيدة التى تم اختيارها من أفريقيا كواحدة من ضمن 13 شركة وقع الاختيار عليها حول العالم من بين 331 شركة فى 42 دولة تم تسجيل طلبها للحصول على رخصة بتنفيذ المشروع.

ويتمثل المشروع فى تنفيذ جهاز تنفس صناعى ICU تم تطويره من قبل وكالة ناسا مع معهد كاليفورنيا للتقنية «CALTECH» ومستشفى ماونت سيناى لعلاج المرضى فى المراحل المتأخرة من أمراض الجهاز التنفسى وللمرضى الذين يعانون من أشد أعراض فيروس كورونا المستجد.

وحصل الجهاز على إذن استخدام الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA»، وقد عرضت وكالة ناسا ترخيصاً مجانياً لتصنيع جهاز «VITAL» وتواصلت مع أجود المصنعين فى مجالات الصناعات الطبية.

ووقع الاختيار على بيت تصميم جامعة النيل لتنفيذ المشروع فى مصر بناءً على الاقتراح المقدم من المبادرة حول كيفية تطوير جهاز التنفس الصناعى وبعد إجراء مقابلة فنية لتقييم إمكانيات مركز بيت التصميم فى مجال التصميم الميكانيكى والهوائى، وخبرته فى الهندسة الكهربائية، بالإضافة إلى خلفيته عن تطوير المنتجات وتوصيلها إلى السوق، ومن المتوقع أن عملية الإنتاج الأولية للجهاز ستحتاج إلى حوالى 2-3 أشهر بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة المصرية، وستقوم وكالة ناسا ومعهد كاليفورنيا للتقنية «CALTECH» بالمتابعة والتقييم لأداء المبادرة كما أنها متاحة لبعض الاستفسارات الفنية المحدودة. الجدير بالذكر أن «بيت التصميم - جامعة النيل» افتتح فى إطار برتوكول تعاون بين البنك المركزى، بنك مصر، وجامعة النيل فى مايو 2018 والذى يعد الأول من نوعه فى مصر.

ولدى بيت التصميم عدد من المشاريع القائمة فى مواجهة جائحة كورونا من ضمنها Face Shield الذى تم تصميمه وتطويره مع المايكرو فاكترى فى المبادرة ويتم توزيعه الآن فى المستشفيات، والقيام بالهندسة العكسية لمولد أوكسجين لشركة أجهزة طبية معروفة، بالإضافة إلى آخر مشروع وهو تطوير وتصنيع جهاز تنفس برخصة من ناسا وهو NASA VITAL Ventilator.

وحرص بنك مصر على التوسع فى بيوت التصميم ضمن مبادرة رواد النيل مع الحرص على تنوع تخصصاتها وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى منها، حيث قام البنك برعاية 3 بيوت تصميم أخرى بخلاف «بيت التصميم - جامعة النيل»؛ فبيت التصميم الخاص بجامعة عين شمس يعمل كحلقة وصل بين الجامعة وقطاع الصناعة لتقديم الاستشارات، وخدمات التصميم والنماذج الأولية، وسيكون مجال تخصصه فى الروبوتات والميكنة الصناعية والسيارات، كما أن بيت تصميم جامعة الأزهر بمحافظة قنا، يرتكز على مجالات الزراعة والمياه والطاقة ليكون بمثابة الذراع التقنية لحاضنة الأعمال التكنولوجية؛ لتعظيم الاستفادة التى تعود على المراكز البحثية وطلاب وشباب المبتكرين والباحثين من المعاهد والجامعات الأخرى، وذلك لنشر مفهوم الابتكار، وأخيراً فإن بيت تصميم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، يرتكز على العلوم البحرية والتقنيات تحت الماء وذلك بالتعاون مع العديد من الجامعات والمنظمات ذات الصلة بالتكنولوجيا تحت الماء.