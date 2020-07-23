جمعيات خيرية تتبرع بـ4 أجهزة تنفس صناعي لمستشفيات جنوب سيناء

دعمت بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية بمحافظة جنوب سيناء، أقسام العزل بجميع مدن المحافظة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، إن هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية، أرسلت مساعدات وأجهزة طبية لتوزيعها على مديرية الصحة، وتسليمها للمستشفيات والمواطنين الخاضعين للعزل المنزلي.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن مديرية التضامن تسلمت 4 أجهزة تنفس صناعي smart doctor، و656 ملاءة سرير ما بين بيضاء وأحادية الاستخدام، بالإضافة إلى 60 سلة مهملات، وجرى عمل محضر تسليم بهذه الأجهزة لمديرية الصحة ليجري توزيعها وفقًا للاحتياجات.