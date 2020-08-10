رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 10-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:15 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يعرف مولود برج الجوزاء أنّه يفكر في الأمور بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، بالإضافة إلى تميزه بالأمور المنطقية والحسابية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الفخر بإنجازاتك وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط عليك أن تعتني بصحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأحد 9-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 9-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 9-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 9-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي