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حظك اليوم الأحد 9-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:16 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت يحاول دائما أن يبتعد عن الأفكار التقليدية، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تشغلك أمور مهنية ومالية وعليك أن تبحث وتمحص جيدا، راجع جيدا خطواتك وحافظ اليوم على التوازن بين دخلك ونفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وتعبر عن مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.

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