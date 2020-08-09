حظك اليوم الأحد 9-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يغلب عليه طابع الجديّة، كما أنّه شخصية انطوائية يميل إلى العزلة أحيانًا كثيرة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وإذا لم تمض الأمور بسلاسة فعليك أن تحافظ على ابتسامتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر والمريخ معاكسان وعليك اليوم أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل المهنية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.