حظك اليوم الأحد 9-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بشخصية نارية، فهو سريع الغضب، إلا أنّه سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اقتران القمر مع المريخ يحررك من الضغوط وتخطو نحو الأمام بثقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا متفهما وودودا ويعدك بأوقات عاطفية حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية نيكي ميناج، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.