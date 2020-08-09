الجيش اللبناني: الأمل في العثور على ناجين بانفجار بيروت "ضعيف"

أعلن الجيش اللبناني، اليوم، أن الأمل بات ضئيلاً في إمكانية العثور على ناجين في موقع انفجار بيروت، حيث تعمل فرق إنقاذ لبنانية وأجنبية في البحث عن عالقين تحت أنقاض المرفأ المدمر، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال قائد فوج الهندسة العقيد روجيه خوري، في مؤتمر صحافي، "من الممكن أن نقول إننا انتهينا من المرحلة الأولى، وهي مرحلة إمكانية العثور على أحياء"، مضيفاً: "كتقنيين نعمل على الأرض، باستطاعتنا القول إن الأمل ضعف في إمكانية العثور على أحياء، ولذلك قررت عدة فرق أن تسحب عناصرها، بعدما اعتبرت أن عملها انتهى"، لتركّز حالياً على رفع الأنقاض والبحث عن أشلاء الضحايا.

وقالت وزارة الصحة أمس، إن 21 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي دمر أجزاء من المدينة وأودى بحياة 158 شخصا على الأقل وأصاب نحو ستة آلاف آخرين‮.‬