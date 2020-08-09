تجدد المواجهات بين المتظاهرين والأمن اللبناني وسط بيروت

تزايد عدد المتظاهرين وسط بيروت وفي محيط مبنى البرلمان، فيما تجددت المواجهات بين المتظاهرين والأمن اللبناني وسط العاصمة اللبنانية، حسبما أفادت قناة "العربية".

ورشق متظاهرون في بيروت الأمن بالحجارة بعد إطلاقه قنابل مسيلة للدموع، فيما جرى إسعاف متظاهر واندلعت حرائق صغيرة في عدد من شوارع وسط العاصمة.

وانتشرت الأحد الدعوات للعودة إلى الشارع للتظاهر ضد السلطة الحاكمة غداة تظاهرات ضخمة ومواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومحتجين اقتحموا وزارات عدة، مطالبين بـ"الانتقام" والمحاسبة بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي حول العاصمة إلى مدينة "منكوبة".

وتناقل ناشطون الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات حملت شعارات "علقوا المشانق لأن غضبنا لا ينتهي بيوم واحد" و"لا تستسلموا"، وفقا لقناة "العربية".

يأتي ذلك غداة تظاهر الآلاف في وسط بيروت حاملين شعار "يوم الحساب"، ومطالبين بمعاقبة المسؤولين عن الانفجار وبرحيل السلطة الحاكمة وكافة القوى السياسية التي تتحكم بالحياة السياسية في لبنان منذ عقود.

وأعلن الجيش اللبناني إصابة 105 جنود بينهم 8 ضباط في مواجهات أمس، كما أعلن اعتقال 4 بتهمة الاعتداء على الممتلكات في بيروت، في وقت نفى وزير الاتصالات إعطاء أوامر بوقف الاتصالات خلال الاحتجاجات.

وأثارت كارثة انفجار مرفأ بيروت التي خلفت أكثر من 158 قتيلاً، مظاهرات غاضبة أمس السبت، حيث نصب متظاهرون مشانق وسط بيروت، وعقدوا جلسات شنق وهمية لصور من ورق مقوى لكبار المسؤولين اللبنانيين.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف عندما ألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن، التي ردت بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وانتشرت قوات الجيش اللبناني في محيط مبنى وزارة الخارجية بعد إخراج المتظاهرين منها، بعد اقتحام المتظاهرين الغاضبين المبنى القابع في منطقة الأشرفية وسط العاصمة المنكوبة، رافعين شعاراً كتب عليه "بيروت منزوعة السلاح"، ومعلنين أن الوزارة أضحت مقر "الثورة اللبنانية".