حظك اليوم الاثنين 10-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة، ما يجعله قائدا في عمله وفي حياته الشخصية والاجتماعية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

حتى إذا كان القمر في وضع معاكس ويسبب لك الضغوط.. الشمس وعطارد في برجك يمنحانك إصرارا وطاقة لتغيير الظروف.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

من غير المناسب اليوم أن تظهر عصبيتك.. حاول أن تتأنى في ردود أفعالك أمام أي استفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.