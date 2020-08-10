حظك اليوم الاثنين 10-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مواليد برج الميزان الوسطية والاعتدال في كل مناحي حياتهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقف في العمل وفي البيع والشراء أيضا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الطاقة، والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.