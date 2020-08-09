"الصحة" للمواطنين: سيطرنا على وباء كورونا ولم ننتصر عليه

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إنه سيتم توفير كل سبل الوقاية من عدوى كورونا للناخبين في انتخابات الشيوخ، موضحًا أنه تمت السيطرة على الوباء لكننا لم ننتصر عليه، ولا يزال الفيروس بيننا.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن هناك خطرين من الفيروس وهو انتقال كورونا بين المصريين بالداخل أو انتقاله من الخارج عبر الوافدين وفي هذا الشأن اتخذت الدولة المصرية إجراءات حازمة لمنع دخول أي مصاب بالفيروس.

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، على ضرورة التزام بالإجراءات الاحترازية خلال الانتخابات وأن يذهب المواطن مرتديا الماسك الخاص به ومعه قلمه الخاص، وتعقيم يده قبل الإدلاء بصوته وبعد والالتزام بالمسافة الآمنة متر على الأقل، ومن يشعر بأي أعراض عليه عدم النزول من منزله.