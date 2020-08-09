المتهمون بسرقة فيلا الخطيب: "كنا فاكرين الإكسسوارات دهب طلعت فالصو"

كشفت مصادر أمنية مطلعة، عما جرى في المناقشة الأولية للمتهمين، بسرقة فيلا ابنة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال المتهمون، خلال المناقشة : "إحنا منعرفش ان دي فيلا محمود الخطيب، وكنا عايزين فلوس واتفقنا نسرق ولما دخلنا مقالناش فلوس ولا دهب".. وأضافوا : "سرقنا تليفون واكسسوارات كنا فاكرينها دهب طلعت فالصو".

وقال مصدر أمني، إنه يجري استكمال مناقشة المتهمين، تمهيدا لتحرير محضر بالضبط، لإحالته للنيابة العامة، وإلحاقه بمحضر الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى الجيزة، في القبض على 3 عمال بارتكاب واقعة سرقة فيلا ابنة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، للنيابة العامة.

وتمكن فريق البحث الذي يشرف عليه اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط المتهمين من خلال فحص الكاميرات والمشتبه فيهم، حيث تبين أنهم 3 عمال من المنطقة، وتم تحديدهم، وتمكنت قوة يقودها العميد علاء فتحي، رئيس قطاع اكتوبر، من ضبط المتهمين، وإعادة المسروقات.