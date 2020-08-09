ترامب يدعو إلى إجراء تحقيق شفاف في انفجار بيروت

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للمساعدة في ذلك.

وكتب الناطق باسم البيت الأبيض، جود دير، في حسابه على "تويتر" مساء اليوم، "دعا الرئيس، الحكومة اللبنانية، إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف، والولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة في إجراء التحقيقات"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن التحقيق الدولي في قضية المرفأ يهدف لتضييع الوقت والقضاء يجب أن يكون سريعاً للكشف عن المسؤولين.

ويشهد لبنان حالة من عدم الاستقرار والغضب الشعبي بعد الانفجار الذي وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ بيروت، وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.

وتوافد آلاف المتظاهرين الى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

كما عمد محتجون على اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها، وفي المقابل، اقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة في وسط بيروت.