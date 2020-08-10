الجالية المصرية بالسعودية: نحث الجميع للتصويت واختيار أعضاء "الشيوخ"

قال أحمد علي حسن، عضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج وعضو الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، إن اليوم الأول من اختيار المرشحين بمجلس الشيوخ بدأ بتمام الساعة 9 صباحا، وقام عدد من المصريين بالخارج بالتصويت لاختيار مرشحيهم كلا بحسب رغباته، وذلك بعدما حصلوا على الرقم السري الخاص بهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها للمصريين بالخارج يوم 25 من الشهر الماضي لتوعيه المصريين المقيمين بالخارج عن كيفية التصويت البريدي الذي تبنته الهيئة الوطنية للانتخابات مؤخرا، موضحا أن الجالية المصرية في المملكة قامت بتوعيه عدد كبير من المواطنين ومساعدتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وتسهيل الإجراءات عليهم لإتمام عملية التصويت.

وأكد أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الكثير من المواطنين بالخارج في التصويت لاختيار نوابهم بمجلس الشيوخ: "الناس بدأت تقول لبعضها على جروبات السوشيال ميديا عن ضرورة التصويت واختيار الأعضاء"، مشيرا إلى أن الغرفة الثانية لمجلس النواب يؤيدها عدد كبير من المواطنين للرجوع إلى تلك الغرفة فيما يتعلق بالقوانين التي يتم وضعها وإثقال تلك القوانين بالخبرات وكذا مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها مصر خلال السنوات الماضية.

وتابع: "أحنا بنفضل أن التصويت بعد كده يكون إلكتروني، وهيكون أخف وأسرع ومدة الـ4 أيام ممكن البريد ميلحقش يوصل للسفارة وبكده هيكون الناخب صوته ضاع".