رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس جامعة كفر الشيخ: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني  

كتب:

سمر عبد الرحمن
05:06 م | الأحد 09 أغسطس 2020
الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ

الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ

دعا الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جميع أطياف وفئات الشعب ‏المصري للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وممارسة حقهم الانتخابي والمُقرر إجراؤها يومي 11 - 12 أغسطس الجاري.

وقال دسوقي، إن "الصوت الانتخابي أمانة والمشاركة الإيجابية مطلوبة وهذا دورنا للوقوف إلى جانب الوطن لدعم العملية الديمقراطية".

ودعا إلى التوجه إلى لجان الإنتخابات للتصويت في اليوم الأول، مضيفا "تُبنى الأمم ‏عن طريق الممارسات الديمقراطية وأن يكون الشعب مشاركاً في كل الاستحقاقات الانتخابية".‏

اقرأ المزيد:

جامعة كفر الشيخ تفتح 306 فصول دراسية لمحو الأمية بـ3887 دارسا "أون لاين"

رئيس جامعة كفر الشيخ: نعمل بمواصفات عصرية جاذبة للطلاب

جامعة كفر الشيخ: التزام تام بالإجراءات الاحترازية في الامتحانات

صور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير امتحان "الحاسبات" و"العلوم"

رئيس جامعة كفر الشيخ خلال تفقده امتحانات الفرق النهائية: لا مشاكل