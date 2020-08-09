رئيس جامعة كفر الشيخ: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني  

دعا الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جميع أطياف وفئات الشعب ‏المصري للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وممارسة حقهم الانتخابي والمُقرر إجراؤها يومي 11 - 12 أغسطس الجاري.

وقال دسوقي، إن "الصوت الانتخابي أمانة والمشاركة الإيجابية مطلوبة وهذا دورنا للوقوف إلى جانب الوطن لدعم العملية الديمقراطية".

ودعا إلى التوجه إلى لجان الإنتخابات للتصويت في اليوم الأول، مضيفا "تُبنى الأمم ‏عن طريق الممارسات الديمقراطية وأن يكون الشعب مشاركاً في كل الاستحقاقات الانتخابية".‏