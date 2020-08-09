الجالية المصرية في هولندا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ إيجابية

أكدت سحر رمزي المتحدث الإعلامي للمجلس الأعلى للجالية المصرية في هولندا، أنه جرى عمل حملة توعية للتأكيد على ضرورة المشاركة لأنه استحقاق هام للمصريين بالخارج والداخل، مشددة على أن مشاركة المصريين بالخارج إيجابية وفعالة وهى مقياس للمشاركة داخل البلاد.

وأضافت "سحر" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المجلس الأعلى للجالية بهولندا سيظل يحشد الناس بالمشاركة والتصويت وإرساله بالبريد السريع حتى تصل الأصوات في الوقت المحدد.

وأوضحت، أن المصريين بالخارج لديهم اهتمام كبير هذا العام للمشاركة، موضحة أن كثير من المصريين يطالبون بزيادة أيام التصويت وهناك ضغط على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات لطبع أوراق الانتخابات.