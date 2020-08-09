رئيس التحرير

محمود مسلم

الجالية المصرية في هولندا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ إيجابية

كتب:

إبراهيم الديهي
06:31 م | الأحد 09 أغسطس 2020
سحر رمزي المتحدث الإعلامي للمجلس الاعلي للجالية المصرية في هولندا

سحر رمزي المتحدث الإعلامي للمجلس الاعلي للجالية المصرية في هولندا

أكدت سحر رمزي المتحدث الإعلامي للمجلس الأعلى للجالية المصرية في هولندا، أنه جرى عمل حملة توعية للتأكيد على ضرورة المشاركة لأنه استحقاق هام للمصريين بالخارج والداخل، مشددة على أن مشاركة المصريين بالخارج إيجابية وفعالة وهى مقياس للمشاركة داخل البلاد.

وأضافت "سحر" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المجلس الأعلى للجالية بهولندا سيظل يحشد الناس بالمشاركة والتصويت وإرساله بالبريد السريع حتى تصل الأصوات في الوقت المحدد.

وأوضحت، أن المصريين بالخارج لديهم اهتمام كبير هذا العام للمشاركة، موضحة أن كثير من المصريين يطالبون بزيادة أيام التصويت وهناك ضغط على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات لطبع أوراق الانتخابات.

اقرأ المزيد:

الهجرة: لا شكاوى بين المصريين في الخارج من انتخابات الشيوخ

أمين عام اتحاد المصريين في الخارج: التصويت بالبريد يساهم في تطبيق التباعد الاجتماعي

الخارجية: نسخر جهودنا لتسهيل مشاركة المصريين في الخارج بانتخابات الشيوخ

البريد وكورونا يهددان إقبال المصريين في الخارج على انتخابات "الشيوخ"

رئيس "المصريين في الخارج": نسبة التصويت ستكون مميزة.. والدولة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل الاقتراع

انتهاء فترة تسجيل المصريين في الخارج للتصويت بـ"الشيوخ" اليوم

تعرف على طرق تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الشيوخ

وزيرة الهجرة: ترجمة الأعمال الفنية الوطنية لها مردود إيجابي على المصريين في الخارج

مكرم: قرار السيسي بعودة وزارة الهجرة لإيمانه بقوة المصريين في الخارج

إيمان وهمان: ثورة 30 يونيو كشفت مدى ارتباط المصريين في الخارج بوطنهم