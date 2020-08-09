السكة الحديد ترفع أسعار تذاكر قطارات Top Vip إلى 375 جنيها

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيادة أسعار تذاكر قطارات Top Vip إلى 375 جنيه بدلا من 300 جنيه، حيث سيتم تطبيق الزيادات الجديدة بدءً من اليوم مع حجوزات التذاكر الجديدة للقطارات الفاخرة، مشيرة إلى أن هذه العربات تم تصنيعها في مصر في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية ضمن 212 عربة مكيفة، حيث تسلمت الهيئة هذه العربات عامي 2016-2017، وهذه العربات يتم تشغيلها ضمن تركيب القطارات العاملة بنظام Vip بخطوط الصعيد.

وأكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن تذاكر القطارات الفاخرة يتم صرفها ويكون مدون عليها اسم الراكب ورقم بطاقة الرقم القومي، مشيرا إلى أنه في حال وجد تذكرة مع أحد الركاب مدون عليها بيانات مخالفة تحصل منه قيمة التذكرة وغرامة المخالفة وقدرها 100 جنيه.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه خلال سبتمبر المقبل سيتم تحريك أسعار تذاكر القطارات المميزة والدرجة الثالثة والضواحي بعد دخول العربات الروسية الجديدة الخدمة، لافتا إلى أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين.