فرنسا تعلن مشاركتها في تحقيق انفجار مرفأ بيروت

أعلن السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه، اليوم، أن بلاده تشارك في التحقيق الجاري حول حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي.

وأكد السفير الفرنسي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن "فرنسا تشارك بالتحقيق في انفجار المرفأ"، مضيفاً أن 46 من رجال الشرطة والدرك يقدمون الدعم الفني للتحقيق القضائي الذي بدأه الادعاء العام اللبناني، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

يأتي إعلان السفير مشاركة بلاده في التحقيق في وقت أبدى فيه الرئيس اللبناني ميشال عون، رفضه لإجراء تحقيق دولي في حادث المرفأ، ونقل مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية عنه القول إن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية انفجار مرفأ بيروت الهدف منه تضييع الحقيقة.

وأسفر انفجار 2750 طناً من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي في إحداث دمار هائل في أنحاء العاصمة اللبنانية، إلى جانب سقوط 158 قتيلاً ونحو 6000 جريح.