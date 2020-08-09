الجالية المصرية بنيويورك: نظام التصويت لـ"الشيوخ" الجديد سهّل الكثير

قالت الدكتورة إيمان وهمان، منسق الجالية المصرية بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، إن جميع أفراد الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية متحمسون في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن عدد الجالية يفوق 4 ملايين مصري.

وأضافت "وهمان"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الجالية المصرية في نيويورك قامت بمساعده المصريين المقيمين بالخارج على كيفية التصويت في تلك الانتخابات وفق الآلية الجديدة التي أطلقتها الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحة أن التجربة الجديدة سهّلت كثيرا على المواطنين في التصويت بالانتخابات، وكانت بمثابة ميزة لم يتمتع بها المواطنون بالخارج من قبل.

وأكدت أن وزيرة الهجرة دائمًا ما تتواصل مع المصريين بالخارج ولا تتأخر في تقديم الخدمات لهم في إطار مسؤولياتها: "هي إنسانة بسيطة جدًا، ومش بتتأخر علينا في أي وقت، وبندخلها في جروبات وبترد علينا كلنا".