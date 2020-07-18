بعد فترة إغلاق.. نيويورك تسمح باستئناف تصوير الأفلام

قال عمدة ولاية نيويورك، بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي، إن إنتاج الأفلام والتلفزيون في نيويورك من الممكن أن تستأنف في 20 يوليو، وذلك بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال دي بلاسيو: "كل شيء يتعلق بالسلامة، نريد إعادة الناس إلى العمل.. نريد أن يستعيد الناس معيشتهم.. نريد إعادة الحياة كما كانت.. لكن السلامة والصحة أولاً ودائماً".

يذكر أن صناعة السينما في أمريكا شهدت خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.

وفي ولاية نيو جيرسي، رفعت مجموعة من كبرى شركات دور السينما، بينها AMC وCinemark و Regal، دعوى قضائية ضد حاكم ولاية نيو جيرسي، لإعادة فتحها من أخرى بعد وقت طويل من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وبسبب كورونا تم تأجيل أكبر الأحداث الفنية في العالم كله منها حفل توزيع جوائز أوسكار، وجولدن جلوب.