رئيس جامعة دمياط يدعو منتسبيها لمشاركته في التصويت بانتخابات الشيوخ

دعت جامعة دمياط منسوبيها للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ لمباشرة حقوقهم السياسية، مُعلنة عن الرابط الذي يوضح الدائرة الانتخابية للمواطنين.

ودعا الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، كل من يحق له الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة اللوزي من منسوبي الجامعة ويرغب في مصاحبته للإدلاء بصوته في نفس الوقت، أن يتصل بالعلاقات العامة بالجامعة للتنسيق.

وتأتي هذه الدعوة لتشجيع شباب الجامعة والموظفين وأساتذة الجامعة وكل المنتسبين لها، على المشاركة الإيجابية في ممارسة حقوقهم السياسية.