منسق "المصريين بالكويت": نسعى دائما للوقوف بجوار دولتنا في الانتخابات

قال هاني كمال، منسق عام ملتقي المصريين بالكويت، إن الجالية تعد همزة وصل بين الدولة المصرية والمصريين المقيمين على أرض الكويت، ويتم تذليل العقبات أمامهم لإتمام عملية التصويت بمجلس الشيوخ في أفضل صورة.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الجالية المصرية في أي دولة دائما ما تفكر في بلدها أكثر من مواطني أي جنسية أخرى، كما أنهم دائمون ما يلفتون حول قيادتهم السياسية.

وأوضح أن المواطنين المصريين بالخارج لديهم "غيرة حميدة" فيما يتعلق بالانتخاب واختيار ممثليهم في مجلسي الشيوخ أو النواب، كما أنهم دائمو الحرص على الظهور في كل ما يتعلق بالانتخابات.