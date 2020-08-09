النائبة ديما جمالي تعلن استقالتها من البرلمان اللبناني

أعلنت النائبة ديما جمالي، العضوة في كتلة تيار "المستقبل" النيابية برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، استقالتها من البرلمان اللبناني، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن النائب ميشال معوض أعلن استقالته من البرلمان اللبناني، عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأسفر عن أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

يأتي ذلك بعدما أعلن النائب نعمة افرام، تعليق عمله في البرلمان اللبناني في وقت سابق من يوم الأحد.

كما استقال 5 نواب من البرلمان حتى الآن، هم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، ونواب كتلة حزب "الكتائب" سامي الجميل، ونديم الجميل، وإلياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان.

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي لبحث وقائع حادث انفجار مرفأ بيروت.

وكان رئيس الحكومة حسان دياب، قد أعلن أمس أنه سيطرح على الحكومة الاثنين إجراء انتخابات نيابية مبكرة.