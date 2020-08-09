عاجل.. بريطانيا تدعم لبنان بـ20 مليون جنيه إسترليني

قدمت بريطانيا 20 مليون جنيه إسترليني لدعم لبنان، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وافتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمر المانحين للبنان، بقوله إنَّ "دور المجتمع الدولي، هو أن يكون في صف الشعب اللبناني"

وقال "ماكرون"، إنَّ المساعدات يجب أن تصل إلى لبنان، بأسرع وقت ممكنن منوها إلى أنَّ الأمم المتحدة، يجب أن تعمل على مراقبة وتنسيق المساعدات المقدمة للبنان.

وأكّد ماكرون: "نحن مع الشعب اللبناني، وسنواجه تداعيات كارثة مرفأ بيروت، مع اللبنانيين، وعلينا حشد كل القدرات الممكنة لمساعدة الشعب اللبناني"، مشيرا إلى أنَّ الفوضى تحركها أطراف تريد زعزعة الاستقرار في لبنان، والمنطقة.

ونوه ماكرون، إلى أنَّه على السلطات اللبنانية الاستجابة لمطالب الشعب الذي يعبر عن مطالبه بطريقة مشروعة في الشوارع، لافتًا إلى أنَّ الرئيس اللبناني ميشال عون، يعرف أن هناك حاجة ماسة لمكافحة الفساد، وعلى السلطات اللبنانية أن تعمل على حل سياسي واقتصادي للأزمة.

واحتدمت مواجهات دامية وسط بيروت، أمس السبت، بين القوات الأمنية اللبنانية وآلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في هبة شعبية، احتجاجًا على الأداء الحكومي وفساد النخب الحاكمة في البلاد، بعد انفجار مرفأ بيروت.