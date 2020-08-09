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نادين نجيم تعلن تركها لبنان: راح أعيش بأمان ببلد تاني

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محمد عزالدين
07:23 م | الأحد 09 أغسطس 2020
نادين نجيم

نادين نجيم

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ترك لبنان والسفر لدولة أخرى، تعبيرًا عن استيائها لما وصلت إليه الأمور في بلدها، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.

ودونت "نادين" خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة "من هل اللحظة من المشفى أخدت قرار.. رح اترك البلد وأعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه، أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت. بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكرًا".

كانت الفنانة نادين نجيم قد تعرضت لإصابات بالغة جراء انفجار بيروت الذي وقع الثلاثاء لماضي.

وأجرت نادين عملية جراحية داخل إحدى مستشفيات لبنان، استمرت نحو 6 ساعات، حسب ما كتبته شقيقتها ريما نجيم، عبر حسابها على "تويتر".

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