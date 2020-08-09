محافظ دمياط يترأس الاجتماع الدوري للجنة صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، الإجتماع الدوري للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومدير مديرية الإسكان، ومديري عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام، لعرض الموقف الراهن لمشروعات الإسكان الاقتصادي والصناعي والأولى بالرعاية.

وتابعت المحافظ نتائج أعمال اللجنة المشكلة من أعضاء فنيين وماليين لحصر الوحدات التابعة لصندوق الخدمات الصناعية على مستوى المحافظة وإعادة تقدير القيم الايجارية لها، إذ أوصت المحافظ بدراسة جميع الحالات لتحديد المستحقين وغير المستحقين لتلك الوحدات لاتخاذ الإجراء اللازم، وذلك فى ضوء اللوائح والقوانين.

وناقشت الدكتورة منال، الخطوات الخاصة بتنفيذ أعمال الترميم لـ 7 عمارات إسكان اقتصادي بمدينة عزبة البرج، بناءً على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، حيث من المقرر أن تجري تحت إشراف مديرية الإسكان، وناقشت المحاور المتعلقة بإعادة الدراسة التخطيطية لمنطقة الفابريكات بفارسكور والتي تضم 5 عمارات واعتماد الرسم التخطيطي لإنشاء عمارتين إسكان متميز، وفيما يخص موضوع صيانة وترميم 5 عمارات إيواء بالعنانية، ووجهت بإعادة إعداد دراسة تفصيلية ومقايسة تقديرية لتلك العمارات.

وجرى خلال جلسة الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال وآليات الدفع بإجراءات وإعداد الرسوم الهندسية لإقامة 3 عمارات سكنية استثمارية بمدن دمياط ورأس البر وعزبة البرج، وأخيراً جرى عرض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والذي جاء من بينها إنشاء عمارة للأسر الأولى بالرعاية بأم العلا بفارسكور وعمارتين سكنيتين بعزبة البرج "أولى بالرعاية وإسكان اقتصادي".