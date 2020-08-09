"الصحة" عن انخفاض الطلب على الماسكات: يارب ما يكون إهمال

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، على انخفاض الطلب على الأدوات الوقائية مثل القفازات والماسكات، قائلًا: "يارب ما يكون إهمال".

وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، إنه يتمنى أن يكون هذا أمر إيجابي وليس سلبيا، فالإيجابي يتمكن في قيام المواطنين بشراء وتخزين تلك الأدوات منذ بداية الجائحة رغم أنها كانت طريقة غير سليمة وغير صحيحة.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، أن الأمر السلبي يمكن في فقد الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وهذا يُعد إهمالا وقد يتسبب ذلك في ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى.