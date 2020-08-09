ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بالمنوفية إلى 4 آلاف حالة

كشف الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي والمتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن ارتفاع حالات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في مراكز وقرى المحافظة إلى 4 آلاف حالة شفاء.

وأضاف "العجيزي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المحافظة تعيش حالة من الاستقرار في ظل انتشار الفيروس، مشددا على انحفاض أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، متوقعا وصول المحافظة إلى صفر إصابات نهاية الشهر الجاري.

وتابع، أن عددا من المستشفيات التابعة لمديرية الصحة سجلت صفر إصابات جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العيادات والمستفيات الخاصة بشكل ملحوظ.

وأكد مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن احتفالات أهالي المحافظة بعيد الأضحي لم تؤثر بشكل ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشددا علي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامتهم.