"خليل": خطة لتطوير مصر القديمة وإزالة 7 مناطق عشوائية

كشف اللواء علاء خليل، رئيس حي مصر القديمة، عن مخطط إزالة 7 مناطق عشوائية بنطاق الحي خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات بالقاهرة.

وأضاف خليل لـ"الوطن"، أن المناطق المقرر إزالتها خلال الفترة المقبلة ونقل سكانها المستحقين إلى الأسمرات بعد إجراء الحصر المطلوب بواسطة الحي وقسم الشرطة ومنها بطن البقرة والسحيلة 2 وكوم غراب وجزء من عزبة خير الله وأجزاء من منطقة الجيارة.

وأشار إلى أن أغلب مناطق مصر القديمة دخلت ضمن خطة التطوير للقاهرة التاريخية، وهناك عدد كبير من المشروعات الاستثمارية والسياحية والثقافية والترفيهية سيجري إقامتها خلال الفترة المقبلة بواسطة وزارة الإسكان وشركات خاصة، لاسيما مع وجود متحف الحضارة بالفسطاط وإعادة تطهير بحيرة عين الصيرة وإزالة كل المساكن الموجودة في الموقع.

وأضاف أن مصر القديمة ستشهد نقلة حضارية خلال الفترة المقبلة، حيث ستشهد إقامة عدد كبير من المشروعات بعد إزالة عدد كبير من المناطق العشوائية، مثل مناطق أكشاك أبو السعود والمدابغ وعين الحياة ونقل السكان إلى مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة.