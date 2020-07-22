 محافظ الغربية ورئيس تطوير العشوائيات يفتتحان قرعة تسكين الكندالية بطنطا

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية والنائب جلال عوارة، قرعة تسكين منطقة الكندالية بطنطا.

وقال الدكتور طارق رحمي، إنه جاري العمل على تطوير منطقة قحافة والعجيزي على أحدث طراز، ورفع مستوى الخدمات وتوفير كافة احتياجات المواطنين بها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك في أعقاب جولته الميدانية برفقة رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية بمنطقة قحافة والعجيزي بطنطا، والتي شارك فيها عادل داوود رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا.