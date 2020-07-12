تطوير العشوائيات: الصحافة المعادية لمصر شككت في مشروعات الدولة

قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن ملف تطوير العشوائيات مليء بالتحديات، كان أولها بناء جدران الثقة بين المواطنين والدولة، مهنئًا المصريين على مصر الجديدة التي تشهد مؤخرًا الكثير من مشروعات البناء والتنمية.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة عبر تقنية "الفيديو"، مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "الصحافة الصفراء المعادية لمصر والسوشيال ميديا شككوا في مشروعات الإسكان التي قامت بها الدولة، قالوا إننا لن نبني وعندما بنينا اتهمونا بأننا خرجنا الناس من بيوتهم لمصلحة المستثمرين، وعندنا بنينا العمارات بالكامل، قالوا إن البسطاء لن يسكنوا فيها، وكل ذلك للتشكيك في الدولة".

وتابع متحدثًا عن مشروعات الدولة للإسكان ومنها مشروع الأسمرات 3 الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأحد: "مشروعاتنا مميزة، والناس كانوا يقولون هل معقول أن نسكن في هذه المشروعات الفاخرة؟".

وأردف، أن الدولة المصرية ستبني المرحلة الرابعة من مشروع الأسمرات، مؤكدًا: "كل شهر هنحتفل بمشروع كبير حتى نهاية عام 2020، ولو مش هنحافظ على مشروعاتنا يبقى إحنا بنرمي فلوسنا على الأرض".