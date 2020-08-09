فيديو: مادلين طبر تصف انفجار بيروت بـ"هيروشيما"

قالت الفنانة مادلين طبر إن أحداث لبنان الأخيرة فرضت نفسها على الساحة العربية والعالمية بقوة، واصفة حادث الانفجار الأخير الذي حدث في العاصمة اللبنانية بيروت بأنه لم يكن شيئا عاديا ولكنه حادث مؤسف للغاية.

وأضافت "مادلين" خلال تقديم برنامجها "الدنيا حلوة" المذاع على قناة "ten"، أن الانفجار دمر نصف بيروت، وأشادت بالدور المصري في الأزمة والرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة إن مصر كانت أول دولة تتحرك بإرسال الأدوية والمساعدات مؤكدة أن لبنان يحتاج إلى معجزة، وشخص مثل الرئيس السيسي يكون لديه لبنان هي رقم واحد.

وكتبت مادلين عبر حسابها على فيسبوك: "شكرا لكل المتعاطفين.. قلبي موجوع على بيروت وما يحل بها.. أهلي بخير الحمدلله. لكن لبنان وطني موجوع. بيروت أصبحت هيروشيما المصغرة. بيروت تحتاج لالتفاف عربي شامل لاحتواء الحالة الإنسانية. لكن بعدها حان الوقت للتغيير انبحت أصواتنا من كثر الألم".