روسيا: سفارتنا في بيلاروسيا تعمل على حل مشكلة الصحفيين المحتجزين

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن السفارة الروسية في بيلاروسيا تعمل على حل مشكلة احتجاز صحفيي قناة "دوجد" التلفزيونية الروسية في بيلاروسيا.

وقالت زاخاروفا، في تصريح صحفي اليوم، "لقد انضمت السفارة الروسية في جمهورية بيلاروسيا لجهود حل موضوع احتجاز صحفيي (دوجد) في مينسك"، مشيرة إلى أن السفارة على اتصال مع الجانب البيلاروسي.

وأضافت: "تحدد مكان وجود الصحفيين المحتجزين، ويجري تقديم المساعدة القنصلية لهم"، موضحة أن سبب الحادث هو عدم وجود الاعتماد اللازم لديهم.

وأعلن الموقع الإلكتروني لقناة "دوجد" التلفزيونية الروسية، اعتقال مراسلين اثنين ومصور يعملون لديها في مينسك، مشيرة إلى أن أشخاصاً يرتدون ملابس مدنية ومقنعين قاموا باعتقالهم وأخذهم إلى مكان مجهول.

وقال رئيس تحرير قناة "دوجد" التلفزيونية تيخون دزيادكو لوكالة أنباء "سبوتنيك": "إن القناة طلبت في 15 يونيو الماضي اعتمادها للعمل في بيلاروسيا، ولكنها لم تتلق رداً".

يشار إلى أن صحفيي القناة الروسية كانوا يتابعون الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، التي بدأت صباح اليوم الأحد.