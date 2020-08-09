أمريكا تهدي مصر أجهزة تنفس صناعي لدعم جهود مواجهة كورونا

أهدت حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الحكومة المصرية 250 جهاز تنفس صناعي لوحدات العناية المركزة.

يأتي ذلك ضمن تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير أجهزة التنفس الصناعي للدول في أنحاء العالم، كما يُمثّل الاهتمام الدائم للولايات المتحدة للاستجابة العالمية تجاه هذه الجائحة.

أجهزة التنفس الصناعي - أمريكية الصنع - هي عبارة عن معدات طبية متخصصة ومتطورة للغاية تم تصميمها لعلاج المرضى الذين يعانون من صعوبات شديدة في التنفس بسبب فيروس كورونا، ستدعم هذه الأجهزة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان في مصر بشكل أفضل لمواصلة تقديم الرعاية المتميزة التي تنقذ حياة الأشخاص.

يمكن استخدام أجهزة التنفس الصناعي لرعاية الأطفال والكبار على حد سواء، كما سيستفيد منها المصريين لسنوات قادمة. وكجزء من هذا التبرع، تقوم الولايات المتحدة بتمويل حزمة الدعم الفني من التدريب المتخصص للأطقم الطبية.

وقال جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة: "إن التبرع بـ 250 جهاز تنفس صناعي للمستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية يُعد أحدث خطوة في جهودنا المشتركة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ففي وقت مبكر من الجائحة، قدمت مصر تبرّعاً سخياً للولايات المتحدة بمعدات الحماية الشخصية حتى تتمكن الأطقم الطبية لدينا من الحفاظ على سلامتهم.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: "دفعت جائحة فيروس كورونا الدول إلى تعزيز التعاون فيما بينها استجابة إلى المتطلبات الانسانية المستجدة خلال هذة المرحلة، وترتيباً على ذلك عكست الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية روح المسؤلية المشتركة، كما كرست مبادئ التضامن المتبادل لصالح شعبيهما“.

وأضافت أنه على مدار الأربعين عاماً الماضية، استثمرت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من مليار دولار في برامج تعزيز المنظومة الصحية في مصر من خلال الشراكة الوثيقة مع الشعب المصري لتحسين صحة وتغذية الأم والطفل، القضاء على الأمراض المعدية، تثقيف الرائدات الصحيات وتدريبهم على التوعية بالمعلومات الصحية.