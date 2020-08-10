محافظ دمياط تتفقد عدد من المقار الانتخابية لمتابعة التجهيزات بها

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، جولة تفقدية، لعدد من المقار الإنتخابية، بنطاق مدينتي دمياط وعزبة البرج، وذلك قبيل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ بيومين.

واطمأنت الدكتورة منال على كافة الاستعدادات من تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتوافر جميع التجهيزات وإنشاء أماكن انتظار للناخبين تتضمن مظلات ومقاعد وكراسي متحركة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا مراجعة أعمدة الإنارة ووسائل الحماية المدنية، فضلًا عن تواجد فرق مدربة للتيسير على الناخبين أثناء عملية التصويت، مؤكدة وضع خطة محددة لضمان انتظام سير الانتخابات في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشدت محافظ دمياط جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن هذا العرس الديمقراطي يأتى امتدادا لما حققه أبناء مصر من إنجازات لبناء الوطن.

وأعلنت الدكتورة منال رفع درجة الطوارئ بكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و 12 أغسطس الجاري، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسته نهاية الأسبوع الماضي.