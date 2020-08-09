مكافحة كورونا: جاهزون لكل الاحتماليات.. وزيادة الأعداد سببها المواطن

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك عدد كبير من المواطنين قد فقدوا حذرهم تجاه فيروس كورونا وهو أمر غير مقبول، وبدأت أرقام بيع الكحول الكمامات بدأت في الهبوط: "جاهزين لكل الاحتماليات وكل حاجة".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمذاع على فضائية "ON E"، أن مصر لم تدخل حتى الآن في موجة ثانية من فيروس كورونا، وتم السيطرة على الموجة الأولى، حيث تكون السيطرة في إطار العمل المجتمعي الذي قام به المواطن والأطباء، موضحا أن الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي الفيروس ضمن حزمة من الإجراءات القوية التي من شأنها ردع الوباء والسيطرة عليه وإنهائه.

وأكد أن كل الدول التي شهدت زيادة في أعداد المصابين جاء بسبب ترك مواطنيها للحذر، والموجة الثانية من الممكن أن تبدأ في فصل الخريف المقبل، مشيره إلى أنه يجب على الجميع الانتباه وأخذ الحيطة والحذر لعدم تفشي الفيروس بين المواطنين.

وتابع: "الدولة المصرية ماشية بنظام في منتهى الجمال، وبنفتح المستشفيات ونقفلها بناءً على زيادة أعداد المصابين في المحافظة أو المنطقة بعينها، والدولة جاهزة بكل إمكانيتها والمستشفى اللي بيفتح أو بيقفل بييجي كرد فعل للزيادة".