رئيس وزراء لبنان الأسبق: 253 مليون يورو لدعم بيروت مبلغ متواضع

قال نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إنه تابع بشغف مؤتمر دعم لبنان، ولكن الرقم المعلن بـ 253 مليون يورو لم يكن على قدر الحجم المطلوب وهو مبلغ متواضع ونطمع أن يكون المبلغ أكبر من ذلك بكثير، فالأضرار كثيرة وحجم الكارثة في لبنان كبير جدا.

وأوضح "ميقاتي"، أن السلطات الجمركية رفضت استقبال شحنة المتفجرات التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت، وقت أن كان رئيسا للحكومة للبنانية، وظلت الشحنة عالقة بالبحر حتى شكلت الحكومة الجديدة التي جاءت بعده ووافقت على إدخال الشحنة وتفريغها في المرفأ.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني سابقًا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه لا يعرف كيف وصلت شحنة الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، وأنه طبقًا للقانون، فإن السلطة المسئولة عن ميناء بيروت هي من تسيطر عليه؟

وتابع: "لكن في الواقع نعلم ضعف الحكومة في الوقت الحالي وحالة الوهن في إدارة بعض المنشآت"، مؤكدًا أن الوضع صعب جدا في لبنان، والاستقالات تتوالى في الحكومة اللبنانية، موضحًا أن لبنان وادي وليس جبل، والوادي يشرب مياه الجبال المحيطة، ولبنان له مصالح مع دول كثيرة بالمنطقة.

وتابع: "لبنان ينأى بنفسه عن أي خلاف في المنطقة"، موضحًا أنه يؤيد الانفتاح الدولي لمساعدة الشعب اللبناني المنكوب، مشيرا إلى أنه طلب من وزراء لبنانيين سابقين الاستعانة بلجنة تحقيق عربية ودولية لمعرفة المسئول عن انفجار المرفأ، "الثورة ستستمر لأنه لا يمكن أن تمر هذه الأمور بلا محاسبة".