فيديو.. مادلين طبر باكية على الهواء: لبنان تحتاج رئيس مثل السيسي

انهارت الفنانة اللبنانية مادلين طبر من البكاء على الهواء بسبب انفجار مرفأ بيروت وتداعياته، قائلة: "أحداث لبنان الأخيرة فرضت نفسها بقوة على الساحة العربية والعالمية والمصرية، مفيش حد في مصر إلا وعزاني، "سامحوني.. الانفجار الأخير دمر نصف بيروت".

وقالت "مادلين"، خلال تقديمها برنامج "حلوة يا دنيا" المذاع على فضائية "تن"، إن وسائل الإعلام العالمية اعتبرت انفجار بيروت أشبه بكارثة هيروشيما، وهناك أكثر من 300 ألف مواطن أصبحوا فى الشارع.

وأضافت: "الجرح كبير.. ولبنان في حاجة لمعجزة، أنا قولتها، وجرى تهديدي بعد ما كتبتها، إننا في حاجة أشد إلى رئيس مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عنده لبنان رقم واحد وينهض بالجيش البناني، فلبنان في حاجة إلى سيسي جديد".