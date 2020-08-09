بشارة شيربل: لبنان يمر بمرحلة خطرة والشعب لن يتخلى عن مطالبه

قال الكاتب الصحفي بشارة شيربل، رئيس تحرير جريدة نداء الوطن اللبنانية، إن هناك مرحلة جديدة يمر بها لبنان وتعد مرحلة أساسية وخطرة، وهي مرحلة انكشفت فيها السلطة أمام الشعب، ولذا نشهد اليوم مظاهرات واستقالات من الحكومة والبرلمان رغما عن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب.

وأضاف "شيربل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك معارضة كبيرة يقودها المواطنين اللبنانيين لإعادة بلادهم من السلطة الحاكمة، حيث أن النخبة السياسية هي من دمرت لبنان، موضحا أنه من المتوقع أن يشتد الصراع بين المواطنين والسلطة الحاكمة التي لن تتنازل عن مناصبها بسهولة.

وأكد أن الحراك الحالي هو حراك شعبي عفوي بدأ منذ الانهيار الاقتصادي انتهاءا بالكارثة الكبرى التي لحقت باللبنانيين، وبالرغم من كل التنبيهات والتحذيرات بوجود ما يشبه بقنبلة نووية في مرفأ بيروت من الجميع، وهو ما لم يلقي له بالا المسؤولين في لبنان، مشيرا إلى أن الدعوة لتحقيق دولي هو أمر لا يناسب النخبة السياسية اللبنانية والذين دائما ما يتحدثون عن السيادة اللبنانية التي هي بالأصل منتهكة بسبب تدخل العديد من الدول في الشأن الداخلي اللبناني.

وتابع: "حزب الله موجود بقوة في لبنان ولا أحد يريد إلغاءه، وهو جزء من النسيج اللبناني، ولكن المطلب الشعبي والسيادي هو قيام دولة القانون، ويجب أن يصير الحزب جزء من الدولة ويقوم بتسليم سلاحه للدولة وللجيش اللبناني، وإذا كان يثق حسن نصر الله بالجيش اللبناني، فلماذا لا يسلمه سلاحه ويخضع للمحاسبة".