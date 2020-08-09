التعليم: تأخير بدء العام الدراسي الجديد ليس بسبب فيروس كورونا

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن العام الدراسي الجديد يبدأ 17 أكتوبر المقبل سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة، مؤكدا أن التأخير في بدء الدراسة ليس بسبب كورونا ولكن نظرا لتأخير عقد امتحانات التعليم الفني.

وأضاف "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن وزير التعليم كلف لجان لبحث تفاصيل العام الدراسي سواء عدد الطلاب الذين سيحضرون داخل الفصل أو أيام الدراسة وسيتم الإعلان عن هذه التفاصيل 20 سبتمبر المقبل.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أن المدارس الدولية غالبا ما تبدأ الدراسة بها قبل الموعد الذي تعلنه الوزارة بأسبوعين أو ثلاثة، نظرا لأن المناهج والخريطة الزمنية تختلف عن المدارس الحكومية.