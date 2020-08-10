25321 طن حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 13 سفينة بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25321 طن تشمل: 7114 طن يوريا و3600 طن مولاس و 4770 طن فوسفات و 4537 طن رمل و 5300 طن أسمنت.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38238 طن تشمل: 8721 طن حديد و1101 طن خشب زان و 4200 طن نواتج تقطير و 9500 طن ذرة و 14716 طن قمح، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 477 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب وفراولة) وخضروات (خضار مشكل مجمد وباذنجان وبطاطا وبطاطس وفاصوليا وملوخية وبقدونس) وحاصلات زراعية (بردقوش وريحان) يجري تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والمغرب والأردن وسلوفينيا وهولندا وباكستان وأمريكا وإيطاليا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 179 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 4224 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 34211 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8519 طنا.

وبلغت حركة تداول الشاحنات 3779 شاحنة منها 504 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27945 من البضائع العامة.