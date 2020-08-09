وفاة الإذاعية رانيا أبو زيد نتيحة وعكة صحية مفاجئة

توفت الإذاعية رانيا أبو زيد، بإذاعة الأغاني، نتيجة وعكة صحية مفاجئة، فتغيبت مساء أمس عن عملها نتيجة شعورها بالإرهاق حسبما أكد زملاؤها داخل مبنى ماسبيرو على صفحاتهم على السوشيال ميديا.

يذكر أن رانيا هي الشقيقة الصغرى للمذيعة الراحلة سميحة أبو زيد التي توفيت عام 2018 نتيجة إصابتها بمرض السرطان، وتعتبر شقيقتها من أبرز المذيعات في التلفزيون المصري، وكانت تقدم برنامج "صوت مصر" الذي يناقش القضايا المصرية والعربية وملفات السياسية الداخلية، كما كانت تقدم برنامج "أيامنا الحلوة"، الذي كان يبث مقاطع قديمة وتراثية من ذاكرة التليفزيون المصري.