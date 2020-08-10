وليد توفيق عن انفجار بيروت: يبعد عني 6 كيلوا وسقط أرضا من شدته

علق الفنان وليد توفيق على تفجيرات بيروت التي وقعت قبل أيام، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، كذلك الدعم المصري للبنان في محنته.

وقال وليد توفيق في تصريحات لقناة "الحياة"، إن لبنان ومصر بلد واحدة، داعيًا أن يديم الحب بين البلدين بسبب وقوفها بشكل بطولي بجانب لبنان في أزمتها.

وعن مكانه وقت الحادث قال إنه لم يرى مثل هذا الانفجار الذي حدث، حيث كان جالسًا على الأريكة في صالون بيته الذي يبعد عن بيروت 6 كيلو، ولكنه سقط على الأرض من قوة الانفجار.

وكتب وليد عبر "تويتر" منذ أيام، "شكر من القلب لكل الدول العربية والأجنبية اللي عم تساعد لبنان، السعودية، مصر، سوريا، الأردن، المغرب، تونس، الجزائر، الكويت، الإمارات العربية، قطر، عمان، العراق، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، ألمانيا، السويد وروسيا".