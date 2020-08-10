إجراءات تغيير تعاقد الغاز لشقة في حالة عدم وجود المالك القديم

يقوم العديد من الأشخاص بشراء وحدات سكنية وشقق عن طريق وسيط من قبل البائع من خلال توكيل له وهذا لعدة ظروف منها سفر المالك خارج البلاد أو عدم تواجده في نفس المحافظة أو غادر الشقة دون إبلاغ الشركة، وفي حالة شراء الشقة يجب تغيير التعاقدات الخاصة بها لاسم المالك الجديد بما يثبت أحقيته ووجوده في هذه الشقة، وتستعرض "الوطن" الإجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات لتغير تعاقدات الغاز في حالة عدم وجود المالك السابق:-

1- يجب أن تتوافر جميع مستندات الشقة وعقودها والأوراق الخاصة بها لدى المالك الجديد والذهاب بها إلى خدمة العملاء لدي الشركة التابع لها.

2- يتم عمل معاينة من قبل الشركة التابع لها للشقة وللأجهزة المتواجدة بها.

3- إرسال تقرير من الشركة إلى الشؤون القانونية لتحديد إمكانية إتمام تغيير التعاقد من عدمه وإثبات صحة الأوراق المقدمة.