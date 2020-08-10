إيمان العاصي تطلب من جمهورها الدعاء لليوتيوبر مصطفى الحفناوي

طلبت الفنانة إيمان العاصي من جمهورها عبر إنستجرام، الدعاء لليوتيوبر مصطفى الحفناوي الذي أصيب بجلطة.

وكتبت إيمان "مصطفى شاب صغير ضحكته تدخل القلب محتاج كل دعوة من القلب، سبحان من دخل حبه في قلوب الناس من غير ما يعرفوه قادر يشفيه ويكتب له عمر جديد، مصطفى محتاج دعواتكم، تصدقوا بالدعاء لمصطفى يمكن يقوم من تعبه ربنا يشفيك يا مصطفى يا رب وميوجعش قلوبنا عليك".

وتفاعل عدد من الفنانين ورواد السوشيال ميديا مع حالة اليوتيوبر مصطفى حفناوى، متمنين له الشفاء.