بعد تعافيها.. إيمان العاصي: عايزة أقدم عمل فني عن كورونا

أعلنت الفنانة إيمان العاصي، عن رغبتها بشأن تقديم عمل فني عن فيروس كورونا وآثاره النفسية والإنسانية وكيفية مواجهته والالتزام بكافة المعايير وإجراءات الوقاية المطلوبة.

وكانت إيمان العاصي، قد كشفت مؤخرًا عن إصابتها بفيروس كورونا وتعافيها منه، واستعدادها للتبرع بالبلازما لمساعدة المصابين بالفيروس.

وقالت "العاصي"، في تصريحات لها، إنها بحكم تجربتها فإنها تطالب الجميع بعدم الإحباط أو الشعور بالخوف في حال تعرضهم للإصابة خاصة أن الحالة المعنوية الجيدة تساعد في تسريع عملية التعافي من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنها عادت بالفعل إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي والتقت مع ابنتها وعائلتها مع الالتزام التام بكل معايير الوقاية والإجراءات الاحترازية اللازمة.