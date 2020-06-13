بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي: أمارس حياتي بشكل طبيعي

وجهت الفنانة إيمان العاصي، رسالة شكر، لكل من وقف إلى جوارها وساندها أثناء محنة إصابتها بفيروس كورونا وبخاصة فناني مصر وإعلاميها على خلفية أزمتها الأخيرة وإصابتها بفيروس كورونا، وتعافيها منه.

وقالت "العاصي"، في بيان صحفي، إن هذه الأزمة كشفت لها جانباً مهماً في حياتها وهو حب الناس، ومشاعر الأخوة والمحبة التي غمرتها فور الإعلان عن إصابتها وشفائها من فيروس كورونا، مضيفة: "سعدت بشدة، لما وجدته من دعم ومساندة من زملائي في الوسط الفني ومن الإعلاميين ومن عدد كبير من المصريين والعرب، وكنا ندعم بعضنا البعض على المستوى النفسي بشكل مستمر".

وأشارت "العاصي"، في رسالتها التي وجهتها لزملائها في الوسط الفني، إلى أن هذا ليس بجديد على الفنانين، الذين يقفون دائمًا بجانب من يمر بأي ظرف صعب، "أنتم السند لبعضكم البعض".

وطمأنت "العاصي" جمهورها بأنها عادت بالفعل إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي، والتقت مع ابنتها وعائلتها مع الالتزام التام بكل معايير الوقاية، مع تأكيدها على أنها مستعدة للتبرع ببلازما الدم الخاصة بها لأي مصاب بفيروس كورونا، معربة عن أملها في أن المتعافين من "كورونا" لا يجب معاملتهم بطريقة تحمل نبذ أو خوف، خاصة أنهم يمثلون فائدة كبيرة للمصابين بالفيروس، بسبب قدرتهم على التبرع ببلازما الدم التي تساعد في علاج المرضى بمستشفيات العزل.