أكبر طالب ثانوي: مجموعي 63% وأتمنى الحصول على الماجستير والدكتوراه

كشف محمد عبدالمعطي أكبر طالب حصل على الثانوية العامة هذا العام كواليس حصوله على الثانوية العامة.

وقال عبدالمعطي خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" إن إبنته هي التي حفزته للحصول على الثانوية العامة وبدأ مذاكرة معها وحصل على الصف الأول والثاني والثالث، مضيفة أن زوجته هي التي قدمت له الأوراق للحصول على الثانوية العامة نظرًا لأنه كان مريضا وملازم الفراش لكسر أصاب قدمه.

وأوضح "عبدالمعطي" أنه حصل على مجموع أكبر من مجموع ابنته، حيث حصلت ابنته على 55% علمي علوم، لافتًا إلى أنه قدم تظلم في 3 مواد، موضحا أنه حصل على 63.5%، مشيرًا إلى أن أعلى مادة حصل على درجات فيها كانت الجغرافيا والتى حصل فيها على 52 من 60.

وطالب "عبدالمعطي" بأن يكون هناك استثناء له ليتمكن من الالتحاق بكلية الحقوق، مشيرًَا إلى أنه حصل على الدبلوم منذ 40 عاما، لافتة إلى أنه ينوي الحصول على ليسانس الحقوق وينوي استكمال الماجستير والدكتوراه.

وعن كواليس أدائه الامتحانات أكد "عبدالمعطي" أنهم كانوا يعتبرونه مراقبا وليس طالبًا بالثانوية وأن الطلاب كانوا يعتبرونه بمثابة والدهم وأن المراقبين كانوا يظنون أنه مراقب معهم مقدمًا الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على جهوده لإقامة الامتحانات في ظل جائحة كورونا.

وأوضح أنه لم يحصل على دروس خصوصية مضيفًا، "أنا الطالب الوحيد في مصر اللي أهله مصرفوش عليه جنيه وماخدتش دروس خصوصية ومشترتش كتب خارجية أو ملازم واعتمادي كله على كتاب الوزارة"، لافتًا إلى أن ابنته كانت تأخذ دروس خصوصية.

وطالب "عبدالمعطي" وزير التربية والتعليم بأن يسمح له بحضور حفل أوائل الثانوية العامة وأن يتشرف بالسلام على الرئيس عبدالفتاح السيسي معتبرًا أن هذه هي أمنية حياته.